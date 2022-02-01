Разорение кемеровского бульвара вандалами попало на видео

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Разгром объектов на бульваре в кузбасской столице был запечатлен на камеру нарушителями.

Сегодня, 1 февраля, в социальных сетях появилось видео, снятое, по словам пользователей, на бульваре Строителей в Кемерове. На кадрах запечатлено, как неизвестные в темное время суток громят объекты, расположенные на данной территории: сначала один из вандалов переворачивает мусорный контейнер, а затем они, разломав уличный фонарь, играют плафоном в "футбол".

‒ Два вандала разносят бульвар Строителей. Стыдно за таких... – подписал видео автор поста в социальной сети.

Комментаторы возмутились действиями неизвестных и отметили, что подобное поведение недопустимо.

‒ "Забытые эволюцией", "Что-нибудь хорошее бы сделали! А дурное дело не хитрое!", "Пять лет им бесплатных работ по благоустройству города. Пусть ходят подметают, убирают мусор с улиц, скверах, парках", ‒ высказались рассерженные кемеровчане.

Кроме того, пользователи отметили, что в данном происшествии должны разобраться правоохранители.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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