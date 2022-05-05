Разобранный скейт-парк в Кемерове оказался опасен для детей

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Фото:  

Площадка для скейтеров в столице Кузбасса из-за затянувшихся ремонтных работ стала опасна для местных детей.

Со слов жительницы областного центра, рабочие разобрали скейт-площадку в Рудничном районе еще с этой зимы, а вот починить ее они обещали в период, когда "станет сухо". Но несмотря на то, что на улице установилась теплая погода, никаких действий на участке местные граждане не наблюдают.

– Зимой сказали что парк будет починенный как только станет сухо. Но как видите никаких изменений нет, – следует из публикации во "ВКонтакте".

На опубликованных кадрах можно заметить, что в текущий момент на территории стоят голые металлические конструкции, с них снято фанерное покрытие и оставлен железный каркас. Соответственно, кататься на скейте по таким объектам невозможно.


В комментариях интернет-пользователи возмутились длительному отсутствию ремонта, заявив, что в настоящий момент территория опасна для детей, которые могут травмироваться во время игр.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
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