Размыв дамбы пожарного водоема под Кемеровом встревожил кузбассовцев

Очевидец написал в соцсетях, что потенциально опасное происшествие случилось в селе Панинск в Кемеровском районе. Он также заснял на камеру последствия размыва пожарного водоема. Кузбассовцы опасаются того, что разрушение спровоцирует отток воды, которую не получиться использовать при необходимости.

Он также подчеркнул, что и дороги к водоему почти нет, ее обслуживанием, по его словам, занимаются раз в год. Эти обстоятельства создают препятствия для проезда пожарных автоцистерн.