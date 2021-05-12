Размыв дамбы пожарного водоема под Кемеровом встревожил кузбассовцев

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Пользователи соцсетей распространили кадры с последствиями повреждения дамбы пожарного водоема недалеко от Кемерова. Размытие конструкции обеспокоило местных жителей.

Очевидец написал в соцсетях, что потенциально опасное происшествие случилось в селе Панинск в Кемеровском районе. Он также заснял на камеру последствия размыва пожарного водоема. Кузбассовцы опасаются того, что разрушение спровоцирует отток воды, которую не получиться использовать при необходимости.


Он также подчеркнул, что и дороги к водоему почти нет, ее обслуживанием, по его словам, занимаются раз в год. Эти обстоятельства создают препятствия для проезда пожарных автоцистерн.

Фото: Facebook /Виктор Волков
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