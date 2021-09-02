Размещенная в Сети информация об изготовлении взрывчатки попала под запрет в Кузбассе

В информации, которую и удалось выявить сотрудникам прокуратуры Беловского района, содержалась подробная инструкция по тому, как изготовить динамит. При этом, находясь на ресурсе, где она и была найдена правоохранителями, аналогично разыскать ее мог любой желающий, что, как указали силовики, противоречит закону.

- Действующим законодательством запрещено публиковать информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, - отметили в ведомстве.

Также подчеркивается, что размещение подобных сведений в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях влечет за собой административную ответственность. Сама же заготовка взрывчатых веществ - уголовную.

Для того, чтобы ограничить доступ к информации, представитель прокуратуры с исковым заявлением о признании указанных сведений запрещенными к распространению на территории России обратился в суд, где его требования были полностью удовлетворены.

Уточняется, что решение суда еще не вступило в законную силу.