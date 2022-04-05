Размер предлагаемой кузбассовцам зарплаты снизился в марте

Специалисты сообщают, что в Кузбассе, как и в целом по стране, предлагаемые заработные платы сократились. Так, в феврале 2022 года жители региона при устройстве на работу могли получить, в среднем, 44 720 рублей, а в марте ‒ 44 496 рублей.

При этом больше всего, 10%, потеряли потенциальные работники ресторанно-гостиничной сферы (снижение с 40 200 рублей до 36 200 рублей). На 8% сократились суммы для соискателей в направлении развлечений (снижение с 42 400 до 39 900 рублей) и административного персонала (снижение с 43 200 до 39 900 рублей). Кроме того, на 5% упала зарплата, предлагаемая медикам, на 4% ‒ банковским работникам, на 3% ‒ HR-специалистам, маркетологам и кадрам из сферы науки и образования, следует из данных аналитиков сервиса hh.ru.

Самую большую зарплату, в среднем, предлагают топ-менеджерам (58 400 рублей), работникам в сфере добычи сырья (58 200 рублей) и специалистам по консультированию (52 700 рублей).

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что спрос на ряд специалистов в Кузбассе снизился.