Размер пенсии в Кузбассе увеличился почти на две тысячи рублей

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По информации Пенсионного фонда, доходы кузбасских пенсионеров в июне 2022 года увеличились на 1 778,99 рубля.

С 1 июня 2022 года на территории Кемеровской области увеличились все виды пенсий: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.


Стоит отметить, что индексация коснулась 648 314 неработающих пенсионеров, чьи доходы в среднем выросли всего на 1 778,99 рубля. Таким образом, средний размер выплат в Кузбассе достиг отметки в 19 568,92 рубля в месяц. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.


Отмечается, что с 3 июня увеличенные пенсии уже доставляют людям через почтовые отделения, в банки перечисления начнутся с 14 июня.

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