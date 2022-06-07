Размер пенсии в Кузбассе увеличился почти на две тысячи рублей

С 1 июня 2022 года на территории Кемеровской области увеличились все виды пенсий: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

Стоит отметить, что индексация коснулась 648 314 неработающих пенсионеров, чьи доходы в среднем выросли всего на 1 778,99 рубля. Таким образом, средний размер выплат в Кузбассе достиг отметки в 19 568,92 рубля в месяц. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Отмечается, что с 3 июня увеличенные пенсии уже доставляют людям через почтовые отделения, в банки перечисления начнутся с 14 июня.