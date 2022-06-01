В сообществе во "ВКонтакте" жительница столицы Кузбасса поделилась кадрами детской площадки, расположенной на пересечении Кедрового бульвара и улицы Благодатная, где неизвестные устроили погром. Так, по словам автора сообщения, она пришла с ребенком отдохнуть в игровой зоне, но от увиденного испытала шок.

– Разбитые бутылки по площадке, размазанные фекалии по качелям и горкам, песок и грязь на всех сидениях, остатки "ланча" в виде пустых бутылок и фантиков! Самое обидное, что это останется все безнаказанно! – высказалась разгневанная горожанка.

Она также выразила желание, что бы нарушители навели уборку на месте своего "преступления".