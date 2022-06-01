"Размазанные фекалии": неизвестные устроили погром на кемеровской детской площадке

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Жительница кузбасской столицы впала в гнев от вида детской площадки, на которую пришла, чтобы отдохнуть со своим ребенком. С ее слов, неизвестные размазали по игровой зоне фекалии.

В сообществе во "ВКонтакте" жительница столицы Кузбасса поделилась кадрами детской площадки, расположенной на пересечении Кедрового бульвара и улицы Благодатная, где неизвестные устроили погром. Так, по словам автора сообщения, она пришла с ребенком отдохнуть в игровой зоне, но от увиденного испытала шок.

Разбитые бутылки по площадке, размазанные фекалии по качелям и горкам, песок и грязь на всех сидениях, остатки "ланча" в виде пустых бутылок и фантиков! Самое обидное, что это останется все безнаказанно! высказалась разгневанная горожанка.

Она также выразила желание, что бы нарушители навели уборку на месте своего "преступления".

Фото: ВКонтакте / "Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей"

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