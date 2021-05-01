По словам очевидца, инцидент произошел накануне, 30 апреля, на проспекте Ленина в Кемерове. Также он поделился материалами, на которых фура рассеивает по дорожному полотну клубы пыли, летящие на другие автомобили. Автор публикации выразил недоумение по поводу такой "уборки дорог".

Местные жители присоединились к обсуждению, отметив, что и в других районах города наблюдается похожая ситуация: служебные грузовики так же "поднимают столбы пыли". По их словам, картина напоминает фильм "Сайлент Хилл".