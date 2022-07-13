Разгромившие скамейку во дворе дети разозлили кемеровчан

Сообщение об инциденте во дворе дома №21 по проспекту Московскому кемеровчане разместили в социальных сетях. Горожане сняли на камеру детей, которые устроили погром на обустроенной для отдыха территории. На кадрах видно, как мальчики пинают скамью, а также наносят по ней удары предметом, напоминающим доску.

– Разломали скамейку, – рассказали очевидцы.

Поведение юных горожан возмутило комментаторов. Они отметили, что детям не достает воспитания и высказались за то, чтобы родители хулиганов возместили ущерб покупкой новых скамеек.