Разгромившие подъезд нового дома юноши разозлили кемеровчан

Сегодня, 17 января, кемеровчане выложили в Сеть фотографии, на которых запечатлен разгромленный подъезд жилого дома №33 по улице Сарыгина. На снимках видна разбитая стеклянная дверь, вырванная вентиляция, смятая дверка электрощитка и сорванный со стены почтовый ящик. Кроме того, судя по одному из фото, хулиганы нанесли несколько ударов ногой по двери одной из квартир. По словам автора поста в социальной сети, злоумышленниками оказались двое молодых людей, которые выломали дверь в подъезд: их заняла камера видеонаблюдения.

‒ "Быдло новый дом громит. Мозгов у малолеток нет совсем", "И как всегда ‒ никто ничего не слышал", "Вот придурки", ‒ написали разгневанные кемеровчане в комментариях.

Кроме того, пользователи отметили, что подобное поведение может являться последствием ненадлежащего воспитания.