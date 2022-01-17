Разгромившие подъезд нового дома юноши разозлили кемеровчан

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Пользователи социальной сети возмутились действиями вандалов, которые испортили подъезд многоквартирного дома.

Сегодня, 17 января, кемеровчане выложили в Сеть фотографии, на которых запечатлен разгромленный подъезд жилого дома №33 по улице Сарыгина. На снимках видна разбитая стеклянная дверь, вырванная вентиляция, смятая дверка электрощитка и сорванный со стены почтовый ящик. Кроме того, судя по одному из фото, хулиганы нанесли несколько ударов ногой по двери одной из квартир. По словам автора поста в социальной сети, злоумышленниками оказались двое молодых людей, которые выломали дверь в подъезд: их заняла камера видеонаблюдения.

‒ "Быдло новый дом громит. Мозгов у малолеток нет совсем", "И как всегда ‒ никто ничего не слышал", "Вот придурки", ‒ написали разгневанные кемеровчане в комментариях.

Кроме того, пользователи отметили, что подобное поведение может являться последствием ненадлежащего воспитания.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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