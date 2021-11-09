Разгромившие остановки в Кузбассе юные вандалы понесут наказание

Несколько недель назад мэр города Мыски Евгений Тимофеев рассказал, что неизвестные выбили стекла на пяти новых остановках общественного транспорта. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны трое юных мысковчан: подростки 13 и 17 лет и 19-летний горожанин. Молодые кузбассовцы объяснили, что разбили стекла из хулиганских побуждений.

Сейчас решается вопрос о привлечении старшего из нарушителей к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества", которая влечет наложение административного штрафа в размере до 500 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

На родителей подростков были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Один из школьников помещен в спецучреждение.