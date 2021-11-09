Разгромившие остановки в Кузбассе юные вандалы понесут наказание

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Правоохранители задержали молодых жителей Кемеровской области, которые нанесли ущерб новым остановочным павильонам.

Несколько недель назад мэр города Мыски Евгений Тимофеев рассказал, что неизвестные выбили стекла на пяти новых остановках общественного транспорта. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастны трое юных мысковчан: подростки 13 и 17 лет и 19-летний горожанин. Молодые кузбассовцы объяснили, что разбили стекла из хулиганских побуждений.


Сейчас решается вопрос о привлечении старшего из нарушителей к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества", которая влечет наложение административного штрафа в размере до 500 рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


На родителей подростков были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Один из школьников помещен в спецучреждение.

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