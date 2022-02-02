Разгромившие бульвар кемеровчане сами явились в полицию

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Молодые злоумышленники, причинившие ущерб кузбасской столице на более чем 100 тысяч рублей, объяснили правоохранителям причину своего поступка.

Разгромившие уличные светильники и перевернувшие мусорный контейнер на бульваре Строителей в Кемерове вандалы самостоятельно явились в отдел полиции. Хулиганами, снявшими свои противозаконные действия на камеру, оказались 21- и 22-летний местные жители.

– Они пояснили полицейским, что устроить дебош в сквере и вести видеотрансляцию решили спонтанно после обильного употребления спиртных напитков, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кемеровчане принесли свои извинения и пообещали, что возместят причиненный ущерб. Напомним, что мэрия оценила вред, нанесенный хулиганами, более чем в 120 тысяч рублей.


Ранее редакция AVOKADO писала о вандалах, чьи действия попали на видео в Кемерове.

Видео: YouTube / Опер-ТВ

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