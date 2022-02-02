Несколько дней назад пользователь разместил видео в соцсетях, в котором водитель маршрутки, находясь на рабочем месте, разговаривал по телефону.
Сотрудники ГИБДД отреагировали на появившуюся информацию. Личность нарушителя была установлена. Водителем оказался 55-летний кемеровчанин.
В отношении мужчины был составлен протокол за "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства", сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
Водитель обязан выплатить штраф 1 500 рублей.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO делилась кадрами с той поездки.
Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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