Несколько дней назад пользователь разместил видео в соцсетях, в котором водитель маршрутки, находясь на рабочем месте, разговаривал по телефону.

Сотрудники ГИБДД отреагировали на появившуюся информацию. Личность нарушителя была установлена. Водителем оказался 55-летний кемеровчанин.

В отношении мужчины был составлен протокол за "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства", сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Водитель обязан выплатить штраф 1 500 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO делилась кадрами с той поездки.