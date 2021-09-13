Разговаривавший с детьми на мосту подозрительный кузбассовец попал в диспансер

В Сети появились кадры на которых запечатлен прогуливающийся на мосту в Ленинск-Кузнецком мужчина. Горожане рассказали, что он каждое утром стоял в этом месте и предлагал детям проводить их до школы. Стражи порядка организовали проверку и установили личность подозрительного кузбассовца.

– ​Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья, – сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

В ведомстве добавили, что агрессии по отношению к детям юноша не проявлял. Отмечается, что на текущий момент он помещен в профильный диспансер.