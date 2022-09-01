Разгоревшийся ночью в Кузбассе пожар тушили 15 человек

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В Кемеровской области пламя повредило хозяйственную постройку.

Инцидент произошел ночью 1 сентября в деревне Новороманово Юргинского муниципального округа. В 01:40 специалистам экстренных служб поступил сигнал о пожаре на улице Кировской. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что частная надворная постройка горит открытым пламенем, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.


К ликвидации огня привлекались 15 человек и три единицы техники. Полностью потушить возгорание удалось в 02:10. В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши постройки, а также обгорели стены внутри и снаружи. Обошлось без пострадавших.


Причина возникновения огня будет установлена.

Да!
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