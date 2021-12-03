Разгневанный кузбассовец похитил аудиосистему шумного соседа

Инцидент произошел в октябре 2020 года в Киселевске. Между 25-летним местным жителем и его соседом произошел конфликт из-за громкой музыки, которую последний слушал, не реагируя на замечания других жильцов дома. Киселевчанин разозлился, утром проник в квартиру соседа через балконную дверь и выкрал оттуда телевизор и акустическую систему общей стоимостью 30 тысяч рублей. Похищенное он продал за 10 тысяч рублей.

Дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", возбужденное в отношении злоумышленника, было передано в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Киселевчанину грозит до шести лет лишения свободы.