Разгневанный кузбассовец похитил аудиосистему шумного соседа

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Житель одного из городов Кемеровской области разозлился из-за громкой музыки и лишил соседа имущества.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в Киселевске. Между 25-летним местным жителем и его соседом произошел конфликт из-за громкой музыки, которую последний слушал, не реагируя на замечания других жильцов дома. Киселевчанин разозлился, утром проник в квартиру соседа через балконную дверь и выкрал оттуда телевизор и акустическую систему общей стоимостью 30 тысяч рублей. Похищенное он продал за 10 тысяч рублей.


Дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", возбужденное в отношении злоумышленника, было передано в суд для дальнейшего рассмотрения, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Киселевчанину грозит до шести лет лишения свободы.

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