Разгневанный кузбассовец брызнул в лицо бывшей возлюбленной из газового баллончика

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Житель Междуреченска стал фигурантом уголовного дела после того, как решил конфликт с бывшей подругой с помощью газового баллончика.

В отношении 30-летнего междуреченца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". По данным ГУ МВД Кузбасса, подозреваемый поссорился со своей бывшей сожительницей, после чего пара рассталась.

— Желая вернуться к возлюбленной, злоумышленник подкараулил ее у подъезда дома, чтобы помириться. Однако услышав, что женщина не желает с ним общаться, он разозлился, достал из кармана газовый баллончик и брызнул ей в лицо, — сообщили в ведомстве.

28-летняя горожанка получила химический ожог глаз и лица, с чем попала в больницу. Медработники передали сведения правоохранителям.


Санкции статьи, по которой возбуждено дело, предусматривают лишение свободы на два года.

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