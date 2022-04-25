Раздробленная на куски трасса возмутила кузбасских автомобилистов

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Водители в Кемеровской области пожаловались на ненадлежащее состояние одной из беловских трасс. Судя по опубликованным кадрам, дорожное полотно оказалось раздроблено на мелкие камни.

Интернет-пользователь в Сети распространил информацию, что передвижение транспорта по беловской трассе пгт Новый городок – деревня Шестаки невозможно из-за ее плачевного состояния. В качестве подтверждения своих слов очевидец поделился кадрами с обозначенной территории. Судя по фотографиям, дорожные покрытие оказалось раздроблено на мелкие камни, а в некоторых местах образовалось "месиво" из гравия.

– Дорога Простоквашино-Деревня Шестоки. КАК ПО НЕЙ ЕЗДИТЬ? (авторский стиль сохранен – прим.ред.) – задался вопросом кузбассовец.

При этом в комментариях подписчики сообщества поддержали автора обращения и отметили, что дороги на территории города тоже выглядят не лучшим образом.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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