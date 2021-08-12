Раздевшаяся на дороге в Кемерове девушка попала на камеру очевидцев

Судя по опубликованным кадрам, инцидент произошел на проезжей части в Центральном районе кузбасской столицы. Кемеровчане стали свидетелями того, как девушка вышла на дорогу и села лицом на встречу автомобильного движения. В какой-то момент она начала снимать с себя платье, оставшись полностью без одежды.

В следующие минуты девушка что-то выкрикивала и вела себя неадекватно, привлекая внимание проезжающих мимо автомобилистов.

Обстоятельства и финал этой истории в настоящее время уточняются.