Раздавший имущество фирмы ради погашения долгов менеджер предстанет перед судом в Кемерове

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37-летний житель областного центра Кузбасса обвиняется в мошенничестве. Его подозревают в том, что он, пользуясь должностным положением, крал имущество организации и отдавал его знакомым, чтобы рассчитаться с личными долгами.

Хищение имущества организации заметил руководитель компании, занимающейся поставкой автомобильных запчастей, и обратился в полицию. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время ревизии, которая проводилась на предприятии, было выявлено, что между отгрузками и реальными поставками товара клиентам присутствуют нестыковки.


По обращению полицейские организовали проверку, по результат которой и выявили похитителя. Им оказался трудящийся в компании менеджер.

- Следствием установлено, что обвиняемый, будучи материально ответственным лицом предприятия, составлял фиктивные счет-фактуры, по которым получал для отгрузки автомобильные шины и запчасти якобы для заказчиков. Однако вместо поставки товара он вывозил имущество и присваивал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Уточняется, что таким образом ему удалось совершить 4 хищения. Общая сумма ущерба, причиненная его действиями, составила более 300 тысяч рублей. Сами комплектующие фигурант отдавал своим знакомым, чтобы погасить долги.


К текущему моменту дело, возбужденное по описанному выше факту, было направлено в суд Заводского района города Кемерова. Мужчине, кравшему запчасти, грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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