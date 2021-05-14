Раздавший имущество фирмы ради погашения долгов менеджер предстанет перед судом в Кемерове

Хищение имущества организации заметил руководитель компании, занимающейся поставкой автомобильных запчастей, и обратился в полицию. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время ревизии, которая проводилась на предприятии, было выявлено, что между отгрузками и реальными поставками товара клиентам присутствуют нестыковки.

По обращению полицейские организовали проверку, по результат которой и выявили похитителя. Им оказался трудящийся в компании менеджер.

- Следствием установлено, что обвиняемый, будучи материально ответственным лицом предприятия, составлял фиктивные счет-фактуры, по которым получал для отгрузки автомобильные шины и запчасти якобы для заказчиков. Однако вместо поставки товара он вывозил имущество и присваивал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Уточняется, что таким образом ему удалось совершить 4 хищения. Общая сумма ущерба, причиненная его действиями, составила более 300 тысяч рублей. Сами комплектующие фигурант отдавал своим знакомым, чтобы погасить долги.

К текущему моменту дело, возбужденное по описанному выше факту, было направлено в суд Заводского района города Кемерова. Мужчине, кравшему запчасти, грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.