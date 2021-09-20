Разбросанный по полу хлеб возмутил посетителя кемеровского супермаркета

Видеосъемка появилась в сообществе в социальной сети. Автор ролика утверждает, что персонал хранит хлеб без упаковки на грязном полу в одном из крупных магазинов в кузбасской столицы. С его слов нарушения были замечены в торговом объекте в районе Ягуновки.

— Не сэске не роспотребу дела нету в стране эпидемия, — возмутился пользователь Сети.

Однако в комментариях граждане не поддержали жалобу земляка и раскритиковали его за "высасывание проблемы из пальца". Так, некоторые из подписчиков паблика заверили, что в таком виде в магазинах хранится "просрочка", которую работники должны сдать поставщикам. Правда некоторые все-таки возмутились беспорядком в торговом объекте и отметили, что хлеб может вернуться обратно на торговые прилавки, но уже в виде сухарей "со вкусом грязных ботинок".