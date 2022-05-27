Разбросанные по городу электросамокаты разозлили кемеровчан

С приходом тепла на улицах Кемерова появилось множество самокатов, доступных для проката. Однако некоторые горожане остались недовольны тем, что транспортные средства находятся в больших количествах на тротуарах, при этом кемеровчане оставляют их брошенными "как попало".

‒ "У нас не умеют относится к вещам, покатался поставь аккуратно с краю от тротуара, нет надо оставить посередине", "Да они везде, как попало навалят, наставят, не пройти. Перекрывают тротуары" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались недовольные кемеровчане.

Комментаторы призвали пользователей электросамокатов бережно относиться к арендованному имуществу и позаботиться о том, чтобы оставленный на стоянке самокат не помешал пешеходам.