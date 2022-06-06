Разбросанные на тротуаре самокаты возмутили кемеровских пешеходов

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появился пост с жалобой жителей областного центра на разбросанные по тротуарам самокаты. Так, судя по фотографиям, двухколесные средства для передвижения оказались припаркованы лежа на траве.

В комментариях интернет-пользователи подшутили, что они находятся в таком положении, поскольку "наелись и спят". А вот некоторые горожане подметили, что случаи небрежного обращения с самокатами можно заметить повсеместно. Часть зрителей предложила наказывать прокатчиков за такое поведение штрафами.