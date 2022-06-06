Разбросанные на тротуаре самокаты возмутили кемеровских пешеходов

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Жители кузбасской столицы обратили внимание, что на городских тротуарах для пешеходов появились препятствия в виде лежащих самокатов.

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появился пост с жалобой жителей областного центра на разбросанные по тротуарам самокаты. Так, судя по фотографиям, двухколесные средства для передвижения оказались припаркованы лежа на траве.


В комментариях интернет-пользователи подшутили, что они находятся в таком положении, поскольку "наелись и спят". А вот некоторые горожане подметили, что случаи небрежного обращения с самокатами можно заметить повсеместно. Часть зрителей предложила наказывать прокатчиков за такое поведение штрафами.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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