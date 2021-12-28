Разбившие снежный городок вандалы огорчили главу кузбасского города

0
Фото:  

Мэр одного из городов Кемеровской области рассказал о плачевном состоянии скульптур в Центральном парке.

Накануне в социальных сетях главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко появились фотографии разбитых фигур снежного городка в Центральном парке города. При этом объект испортили еще до его открытия.

‒ Напомню, что в парке установлено две камеры круглосуточного видеонаблюдения. Специалистами ЕДДС будет обнародована видеозапись с моментами разрушения, все это будет опубликовано в СМИ, а также на моих страницах. "Героев" будем знать в лицо, ‒ заявил Александр Рыбалко на своей странице в Instagram.

Мэр также подчеркнул, что за порчей снежных скульптур чаще всего бывают замечены несовершеннолетние горожане. Александр Рыбалко призвал анжеросудженцев тщательно следить за поведением детей. Комментаторы поддержали градоначальника и отметили, что также огорчены случившимся.

Фото: Instagram / rybalko_a__n

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32193

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined