Разбившие снежный городок вандалы огорчили главу кузбасского города

Накануне в социальных сетях главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко появились фотографии разбитых фигур снежного городка в Центральном парке города. При этом объект испортили еще до его открытия.

‒ Напомню, что в парке установлено две камеры круглосуточного видеонаблюдения. Специалистами ЕДДС будет обнародована видеозапись с моментами разрушения, все это будет опубликовано в СМИ, а также на моих страницах. "Героев" будем знать в лицо, ‒ заявил Александр Рыбалко на своей странице в Instagram.



Мэр также подчеркнул, что за порчей снежных скульптур чаще всего бывают замечены несовершеннолетние горожане. Александр Рыбалко призвал анжеросудженцев тщательно следить за поведением детей. Комментаторы поддержали градоначальника и отметили, что также огорчены случившимся.