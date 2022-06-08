Разбитый вид новокузнецкой почты возмутил горожан

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В южной столице Кузбасса внешний вид отделения почты вогнал граждан в уныние. Люди попросили властей разобраться с зависающей техникой и решить вопрос с внешним обустройством.

Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на неприглядный вид почтового отделения на Металлургов, 21. По мнению граждан, само здание выглядит весьма уныло, а особенно посетителей огорчает то, что плитка с торца обвалилась, а это может привести к несчастному случаю. Сообщение появилось на платформе "Кузбасс Онлайн".

Снаружи на крыльце обвалилась плитка с торца, сломаны ступени. Отмостка заросла кустарником и одуванчиками. Внутри на входе потрескавшийся мраморный пол, отслоение штукатурки, – указала автор.

С ее слов, в главном зале заржавели батареи, до сих пор не сменены старые деревянные окна, а на стенах паразитирует плесень вперемешку с сажей и пылью. Возмущения не обошли стороной и техническое оснащение зала, которое якобы давно устарело, компьютеры регулярно зависают, что вынуждает граждан ждать. Неполадки женщина рассмотрела и в работе аппарата по выдаче талонов, который хоть и работает, но со сбоями.


В ответ администратор сервиса заявил, что принял обращение в работу и перенаправил его компетентным специалистам.

Да!
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