Разбитый вид новокузнецкой почты возмутил горожан

Жители южной столицы Кузбасса пожаловались на неприглядный вид почтового отделения на Металлургов, 21. По мнению граждан, само здание выглядит весьма уныло, а особенно посетителей огорчает то, что плитка с торца обвалилась, а это может привести к несчастному случаю. Сообщение появилось на платформе "Кузбасс Онлайн".

– Снаружи на крыльце обвалилась плитка с торца, сломаны ступени. Отмостка заросла кустарником и одуванчиками. Внутри на входе потрескавшийся мраморный пол, отслоение штукатурки, – указала автор.

С ее слов, в главном зале заржавели батареи, до сих пор не сменены старые деревянные окна, а на стенах паразитирует плесень вперемешку с сажей и пылью. Возмущения не обошли стороной и техническое оснащение зала, которое якобы давно устарело, компьютеры регулярно зависают, что вынуждает граждан ждать. Неполадки женщина рассмотрела и в работе аппарата по выдаче талонов, который хоть и работает, но со сбоями.

В ответ администратор сервиса заявил, что принял обращение в работу и перенаправил его компетентным специалистам.