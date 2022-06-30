Разбитый участок кузбасской дороги разозлил автомобилистов

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Автомобилисты пожаловались в Сети на непроходимые дороги, ямы на которых не ремонтируются уже не один год.

Одна из кузбасских дорог оказалась полностью непроходима из-за глубоких ям, которые на протяжении долгого времени никто не планирует заделывать, подметили автомобилисты. На кадрах видно, что участок "Медведчиково-Анжерка", так его обозначил автор поста, практически полностью в колее.


При этом в комментариях интернет-пользователи заявили, что водители "вазиков" все-таки могут испытать свою удачу и проехать напрямую, однако владельцам легковушек следует не заезжать на территорию, а двигаться только в объезд, а иначе они могут плотно "сесть".

Фото: vk.com / Дмитрий Колесников

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