Разбитый двор с ямами разгневал жителей кузбасского города

Ленинск-кузнечане в Сети сокрушились на состояние дорог в местных дворах, где автомобилисты не могут парковать свои авто, а пешеходам сложно передвигаться.

– Сколько это может продолжаться?! Во дворе невозможно пройти, детям негде гулять, машины невозможно поставить. И это все лето! – выразил гнев автор поста.

Он также добавил, что в глубоких ямах неоднократно ломались машины, однако никаких мер от специалистов граждане так и не дождались.

В комментариях под постом представители городской администрации сказали, что соответствующую информация передана работника управления жизнеобеспечения. Теперь же участок будет осмотрен и, вероятно, отремонтирован. О результатах чиновник пообещал сообщить в срок до 01.08.2022.