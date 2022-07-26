Разбитый двор с ямами разгневал жителей кузбасского города

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В Ленинске-Кузнецком местные граждане оказались недовольны состоянием дворовой территории, которая из-за отсутствия ремонта стала непроходимой для пешеходов и даже автомобилистов.

Ленинск-кузнечане в Сети сокрушились на состояние дорог в местных дворах, где автомобилисты не могут парковать свои авто, а пешеходам сложно передвигаться.

Сколько это может продолжаться?! Во дворе невозможно пройти, детям негде гулять, машины невозможно поставить. И это все лето! выразил гнев автор поста.

Он также добавил, что в глубоких ямах неоднократно ломались машины, однако никаких мер от специалистов граждане так и не дождались.


В комментариях под постом представители городской администрации сказали, что соответствующую информация передана работника управления жизнеобеспечения. Теперь же участок будет осмотрен и, вероятно, отремонтирован. О результатах чиновник пообещал сообщить в срок до 01.08.2022.

Фото: ВКонтакте / "FBI Ленинск-Кузнецкий"

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