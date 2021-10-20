Разбитые дороги в кемеровском районе возмутили даму с малолетним ребенком

0
Фото:  

Жительница областного центра пожаловалась на разбитый асфальт возле пешеходного перехода. О недочетах дорожного полотна в одном из районов города Кемерово она сообщила в соцсети.

Сообщение о некачественном состоянии дорожного полотна в одном из районов кузбасской столицы появилось в Сети. Так, женщину с маленьким ребенком возмутил разбитый асфальт на пешеходном переходе. Она отметила, что из-за ям и трещин на пути едва смогла попасть на остановку для посадки в общественный транспорт.

— Южный никому не нужный? Трудно с коляской передвигаться до транспорта. Уважаемые власти обратите внимание, (пунктуация сохр. прим. ред.), — заявила горожанка в социальных сетях.

В качестве подтверждения своих слов местная жительница прикрепила видеосъемку, на которой запечатлела все недочеты дорог во время движения с малышом в детской коляске. В кадр попали крупные трещины и глубокие углубления в дороге.

Фото: Instagram / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30310

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined