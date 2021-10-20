Разбитые дороги в кемеровском районе возмутили даму с малолетним ребенком

Сообщение о некачественном состоянии дорожного полотна в одном из районов кузбасской столицы появилось в Сети. Так, женщину с маленьким ребенком возмутил разбитый асфальт на пешеходном переходе. Она отметила, что из-за ям и трещин на пути едва смогла попасть на остановку для посадки в общественный транспорт.

— Южный никому не нужный? Трудно с коляской передвигаться до транспорта. Уважаемые власти обратите внимание, (пунктуация сохр. прим. ред.), — заявила горожанка в социальных сетях.

В качестве подтверждения своих слов местная жительница прикрепила видеосъемку, на которой запечатлела все недочеты дорог во время движения с малышом в детской коляске. В кадр попали крупные трещины и глубокие углубления в дороге.