Разбитая тротуарная плитка разозлила кузбасских прохожих

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В одном из городов Кузбасса люди признались, что боятся ходить по городской площади из-за разбитых тротуаров.

Житель Осинников обратился к администрации с требованием устранить неровности на пешеходном покрытии от городской площади в сторону обелиска

В прошлом году уже обращались к вам! Плитку которая была сфотографировал и выложена конечно же переложили, но внимание, одну единственную. Сколько это будет продолжаться? задался вопросом разгневанный горожанин.

Возмущенный интернет-пользователь заявил, что на таком покрытии когда-нибудь человек может сломать конечность и от осознания этого людям якобы страшно ходить. При этом в комментариях местные граждане добавили, что в дождливую погоду погоду в прогулочной зоне еще и сильно грязно.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"

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