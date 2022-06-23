Разбитая тротуарная плитка разозлила кузбасских прохожих

Житель Осинников обратился к администрации с требованием устранить неровности на пешеходном покрытии от городской площади в сторону обелиска
– В прошлом году уже обращались к вам! Плитку которая была сфотографировал и выложена конечно же переложили, но внимание, одну единственную. Сколько это будет продолжаться? – задался вопросом разгневанный горожанин.
Возмущенный интернет-пользователь заявил, что на таком покрытии когда-нибудь человек может сломать конечность и от осознания этого людям якобы страшно ходить. При этом в комментариях местные граждане добавили, что в дождливую погоду погоду в прогулочной зоне еще и сильно грязно.
Фото: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"
Загрузка комментариев