Разбитая дорога во дворе жилого дома разгневала кемеровчан

Яма в кузбасской столице стала причиной возмущения жителей двора по улице Леонова, 16 Б, которые высказали свои недовольства в сообществе социальной сети.
– Эта яма во дворе дома по улице Леонова, 16 Б уже давно ждет своих счастливчиков. Одного, кто в нее провалится, и другого из дорожной службы, кто заплатит большой штраф, – заявил подписчик.
Кроме того, автор публикации прикрепил несколько кадров углубления в асфальте. В комментариях мнения аудитории разделились. Одни с иронией подметили, что на указанном участке "еще ровная дорога", а другие поделились фотографиями других дворов областного центра. Граждане также оказались недовольны качеством дорог по ул. Ульяны громовой, дом №7 на Южном.
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