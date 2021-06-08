Разбитая дорога во дворе жилого дома разгневала кемеровчан

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Фото:  

Качество дорог в центральном городе Кемеровской области не удовлетворило горожан, которые разместили в Сети снимки углублений в асфальте жилого дома.

Яма в кузбасской столице стала причиной возмущения жителей двора по улице Леонова, 16 Б, которые высказали свои недовольства в сообществе социальной сети.

– Эта яма во дворе дома по улице Леонова, 16 Б уже давно ждет своих счастливчиков. Одного, кто в нее провалится, и другого из дорожной службы, кто заплатит большой штраф, – заявил подписчик.

Кроме того, автор публикации прикрепил несколько кадров углубления в асфальте. В комментариях мнения аудитории разделились. Одни с иронией подметили, что на указанном участке "еще ровная дорога", а другие поделились фотографиями других дворов областного центра. Граждане также оказались недовольны качеством дорог по ул. Ульяны громовой, дом №7 на Южном.

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