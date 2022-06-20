Разбитая детская площадка с опасными развлечениями шокировала жителей Кузбасса

1
Фото:  

Жительница поселения в Кемеровской области обратила свое внимание на детскую площадку у одной из местных школ. По ее мнению, состояние игровой зоны можно назвать "ужасным", а вот дети после веселья на разбитых аттракционах могут отправиться не домой, а в больницу.

По словам неравнодушной жительницы поселка Шахты Южная, что в городе Березовский, проблемная детская площадка напротив школы №2 уже не один год представляет опасность для местных ребятишек. Она заявила, что неоднократно писала жалобы на состояние игровой зоны специалистам и властям, но никаких мер до сих пор принято не было.

Просьба повторяется, приведите в порядок и отреставрируйте площадки. Хотя бы поченить, а не новые. Облупившая краска, отсутствие досок, песка в песочнице, должна быть баскетбольная зона, но увы о ней напоминают только столбы. Постоянный мусор... А куда его выкидывать???? Одна мини мусорка, на всю площадку, рассказала о проблемах участка женщина.

К слову, женщина добавила, что с маленькими детьми поиграть на площадке совсем невозможно и по этой причине семьи вынуждены возить своих детей в другие города или в центр, что бы они хоть как-то развлеклись.


Судя по фотографиям, аттракционы в игровой зоне представляют серьезную опасность для детей. Так, на одной из карусели отсутствует сидение, а что касается других, то из них торчат железные перекладины или же они вовсе поломаны.

Фото: ВКонтакте / "БЕРЕЗОВСКИЙ | КУЗБАСС | НОВОСТИ"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37362

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined