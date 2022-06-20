Разбитая детская площадка с опасными развлечениями шокировала жителей Кузбасса

По словам неравнодушной жительницы поселка Шахты Южная, что в городе Березовский, проблемная детская площадка напротив школы №2 уже не один год представляет опасность для местных ребятишек. Она заявила, что неоднократно писала жалобы на состояние игровой зоны специалистам и властям, но никаких мер до сих пор принято не было.

– Просьба повторяется, приведите в порядок и отреставрируйте площадки. Хотя бы поченить, а не новые. Облупившая краска, отсутствие досок, песка в песочнице, должна быть баскетбольная зона, но увы о ней напоминают только столбы. Постоянный мусор... А куда его выкидывать???? Одна мини мусорка, на всю площадку, – рассказала о проблемах участка женщина.

К слову, женщина добавила, что с маленькими детьми поиграть на площадке совсем невозможно и по этой причине семьи вынуждены возить своих детей в другие города или в центр, что бы они хоть как-то развлеклись.

Судя по фотографиям, аттракционы в игровой зоне представляют серьезную опасность для детей. Так, на одной из карусели отсутствует сидение, а что касается других, то из них торчат железные перекладины или же они вовсе поломаны.