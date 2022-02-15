Разъяренная хаски вцепилась зубами в лицо маленькой новокузнечанки

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В южной столице Кузбасса получила тяжелую травму 7-летняя девочка, которая на улице встретила породистую собаку. Хозяину пса придется заплатить за нападение питомца на ребенка.

Инцидент с животным произошел в Новоильинском районе Новокузнецка, где в сентябре прошлого года на улице Новоселов, 38, породистая собака напала на 7-летнюю девочку и прокусила ей правую часть лица.

– У девочки была диагностирована укушенная рана лица 3 степени, – сказали в прокуратуре.

После инцидента мать несовершеннолетней обратилась за помощью в региональную прокуратуру, по факту произошедшего специалисты начали проверку. В результате, надзорный орган признал факт того, что ребенок пострадал. Кроме того, нападение пса сильно испугало малышку, из-за чего она испытала страдания. Суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда и обязал собачника заплатить 30 000 рублей, однако деньги владелец агрессивного животного до сих пор не выплатил.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пользователи социальных сетей сняли на видео пса, "обокравшего" ребенка в кузбасской столице.

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