Разъезжающий по проезжей части юный самокатчик возмутил кузбассовцев

Прокопчане показали в социальных сетях кадры, на которые попал мальчик, разъезжающий по автодороге на самокате. Судя по видео, ребенок несколько раз появляется посреди проезжей части. Примечательно, что очевидцы также сняли на камеру, как по правой полосе проезжает машина, из чего можно сделать вывод, что движение на данном участке не ограничено.

‒ Потом яжмать будет бегать и орать сбили ее дитятко! На замечания не реагировали от слова вообще (стиль сохранен прим. ред.), ‒ высказались горожане.

Комментаторы поддержали возмущение прокопчан и отметили, что родителям мальчика следует разъяснить ему правила дорожного движения.

Напомним, Кузбасс вошел в топ-5 регионов РФ по количеству ДТП с самокатами.