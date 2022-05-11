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"Разъедает легкие": кузбассовцы пожаловались на дым от городской свалки

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Жители одного из городов Кемеровской области сообщили о пожаре на свалке отходов, из-за которого им трудно дышать.

Ленинск-кузнечане сообщили в социальных сетях о том, что на территории свалки мусора возникло возгорание. От горящих отходов поднялся едкий дым, который доставил горожанам неудобства. Кузбассовцы поделились кадрами с места событий в Сети.

‒ "Жестко горит городская помойка <...> дышать нечем, бомжи бегут оттуда с криком", "Запах пластика уже в квартирах разъедает легкие", ‒ пожаловались пользователи.

В ГУ МЧС по Кузбассу корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании поступил 10 мая в 14:28. Горел мусор на открытой территории. На место выдвинулась одна единица техники и четыре человека. Пожар на площади 200 м² удалось ликвидировать в 15:05, сообщили журналисту AVOKADO в министерстве.


Причина возгорания будет установлена специалистами.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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