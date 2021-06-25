Накануне ночью жители Кемерова стали свидетелями воспламенения, которое произошло на улице Заречной и попало на камеру. Пользователи в социальных сетях также заявили, что в это время были слышны два взрыва.

То же самое рассказал кемеровчанин редакции VSE42.Ru, отметив, что после этого произошло отключение электричества по меньшей мере в нескольких домах в этом районе.

В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о ЧП прошлой ночью действительно поступал. Оказалось, что на улице 5-я Заречная произошло короткое замыкание. На место выезжало одно отделение спасателей, однако их помощь не потребовалась.