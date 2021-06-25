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Район в Кемерове лишился света после воспламенения и "взрывов" на улице Заречной

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Кемеровчане в социальных сетях сообщили о воспламенении на улице Заречной, после которого произошло отключение света.

Накануне ночью жители Кемерова стали свидетелями воспламенения, которое произошло на улице Заречной и попало на камеру. Пользователи в социальных сетях также заявили, что в это время были слышны два взрыва.


То же самое рассказал кемеровчанин редакции VSE42.Ru, отметив, что после этого произошло отключение электричества по меньшей мере в нескольких домах в этом районе.


В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO сообщили, что сигнал о ЧП прошлой ночью действительно поступал. Оказалось, что на улице 5-я Заречная произошло короткое замыкание. На место выезжало одно отделение спасателей, однако их помощь не потребовалась.

Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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