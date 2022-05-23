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Растущая с каждым днем свалка возмутила кемеровчан

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Жительница кузбасской столицы рассказала журналисту AVOKADO о проблеме с мусором, которая не решается на протяжении нескольких недель.

Кемеровчанка направила в редакцию AVOKADO фотографии, сделанные на улице Радужной в Заводском районе. На снимках видны горы мусора, оставленные возле контейнера. Жительница кузбасской столицы заявила, что отходы не вывозят уже второй месяц, свалка растет с каждым днем. Из-за этого местные жители испытывают неудобства.

‒ Позвонили в "Чистый город". Они рассказали, что только ставят контейнеры, а вывозом занимается "Спецавтохозяйство". Обратились туда, а нас вновь отправили к специалистам "Чистого города". Ситуация осталась нерешенной, ‒ рассказала горожанка в беседе с корреспондентом AVOKADO.

Отметим, что среди образовавшихся гор мусора видны картонные коробки, сухие ветки, а также резина и другие потенциально пожароопасные отходы.


Напомним, что и ранее горожане жаловались на ненадлежащий вывоз мусора с улиц.

Фото: AVOKADO

Да!
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