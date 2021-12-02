Рассмотрение дела о принудительной вакцинации началось в кемеровском суде

Накануне, 1 декабря, Центральный районный суд Кемерова начал рассматривать жалобу сотрудников Кемеровской транспортной компании, которые не хотят следовать постановлению главного санитарного врача Кузбасса. Согласно документу, транспортники должны поставить прививку от COVID-19. Иск подписали более ста человек, не желающих вакцинироваться.
– Это сотрудники Кемеровской транспортной компании, которые включены в постановление. В случае если они не вакцинируются, их отстранят от работы, с чем они не согласны, – сообщил в Instagram адвокат Алексей Мухин.
Юрист подчеркнул, что Роспотребнадзор возражает против иска.
Следующее заседание состоится 10 декабря.
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