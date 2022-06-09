Концентрация метана в беловской шахте "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь") превышала норму долгое время, прежде чем произошло ЧП, унесшее жизни 51 кузбассовца. Кроме того, часть погибших не смогли использовать самоспасатели. Об этом заявил глава экспертной группы по расследованию причин трагедии Дмитрий Мещеряков на выставке "Уголь России и майнинг" в Новокузнецке.

‒ Установлено, что в течение длительного времени в рабочей зоне участка концентрация метана значительно превышала допустимые нормы. Не просто превышала допустимые нормы, она была взрывоопасная, ‒ заявил Мещеряков, передает ТАСС.

Также эксперт отметил, что ситуация осложнялась газовыделением метана из почвы. Это приводило к возгораниям, особенно в зоне работы комбайна. Были зафиксированы случаи, когда работникам приходилось ликвидировать эти пожары. Также установлено, что качество материалов вентиляционных труб и сетки в шахте было более низким, чем на образцах, представленных на испытаниях производителями. Результатом этого стало то, что концентрация метана превышала допустимые показатели.

Также Дмитрий Мещеряков рассказал, что половина погибших не смогли воспользоваться исправными самоспасателями или делали это неправильно.

‒ Причина в том, что на шахте было одновременно три модели самоспасателей. Люди запомнили некий алгоритм <...> определенной модели, [но] они не совершали какие-то дополнительные действия, связанные конкретно с этой моделью. И оказалось, что они не смогли включить эти самоспасатели. Все разговоры о том, что самоспасатели какие-то были неисправны, оказались неправдой, ‒ сообщил эксперт.

Напомним, что ЧП на шахте "Листвяжная" случилось 25 ноября 2021 года. В результате инцидента погиб 51 житель Кемеровской области. Не так давно стало известно, что совладелец ХК "СДС" Михаил Федяев, задержанный после аварии, проведет под стражей еще несколько месяцев.