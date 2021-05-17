Распространявший десять лет назад детскую порнографию кузбассовец получил 20 лет колонии

В Кемерове суд вынес решение по делу 44-летнего жителя Центрального района, обвинявшегося в хранении и распространении в интернете детской порнографии с 2010 года.

– С августа 2010-го по март 2013 года осужденный размещал в сети "Интернет" доступные неопределенному кругу лиц файлы порнографического содержания с участием несовершеннолетних, – рассказали в областном СУ СКР.

На тот момент стражи порядка не смогли выяснить личность злоумышленника, поскольку не удалось установить IP компьютера, с которого публиковались запрещенные материалы. Только в 2019 году правоохранители вышли на кемеровчанина, который, как оказалось, ранее уже привлекался за насилие сексуального характера.

Искусствоведы проанализировали распространяемые обвиняемым видео подтвердили, что это именно порнография с участием несовершеннолетних. По решению суда мужчина отправился в колонию строгого режима на 20 лет.