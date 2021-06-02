Распространение коронавируса за сутки усилилось в Кузбассе

Согласно последним данным оперативного штаба Кемеровской области, в регионе диагноз COVID-19 подтвердился еще у 55 человек, что больше, чем днем ранее. Новые случаи заражения распределяются по муниципалитетам следующим образом:

Кемерово – 18, Междуреченск – 6, Новокузнецк – 6, Ленинск-Кузнецкий – 5, Белово – 2, Мыски – 2, Осинники – 2, Прокопьевск – 2, Юрга – 2, Кемеровский МО – 2, Мариинский МР – 2, Промышленновский МО – 2, Калтан – 1, Гурьевский МО – 1, Ижморский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Кроме того, количество жертв коронавируса также увеличилось. Всего с начала распространения инфекции в Кузбассе заболели 37 133 граждан. Из этого числа 35 827 пациентов выздоровели, а 728 - скончались.