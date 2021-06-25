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Распространение COVID-19 внесет изменения в программу празднования 300-летия Кузбасса

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Программа предстоящих мероприятий в честь 300-летия Кузбасса может измениться из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом редакции AVOKADO сообщили в администрации области.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Кузбасса, начнутся менее чем через неделю, однако пока точный план праздника не составлен. Как рассказали в пресс-службе администрации правительства, на его разработку может повлиять эпидемическая ситуация, связанная я COVID-19.

- Программа мероприятий будет подготовлена в ближайшее время с учетом эпидемиологической обстановки, – рассказали власти.

Напомним, ранее в Минкультуры Кузбасса редакции AVOKADO также рассказали о некоторых мероприятиях, которые пройдут в рамках предстоящего торжества.


Между тем на территории Кемеровской области продолжает фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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