Распространение COVID-19 внесет изменения в программу празднования 300-летия Кузбасса

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Кузбасса, начнутся менее чем через неделю, однако пока точный план праздника не составлен. Как рассказали в пресс-службе администрации правительства, на его разработку может повлиять эпидемическая ситуация, связанная я COVID-19.
- Программа мероприятий будет подготовлена в ближайшее время с учетом эпидемиологической обстановки, – рассказали власти.
Напомним, ранее в Минкультуры Кузбасса редакции AVOKADO также рассказали о некоторых мероприятиях, которые пройдут в рамках предстоящего торжества.
Между тем на территории Кемеровской области продолжает фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Загрузка комментариев