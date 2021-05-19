Расправившиеся с собакой при помощи топора братья из Прокопьевска ответят перед судом

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Кузбасская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин, которые зарубили топором собаку.

Надзорный орган провел проверку и вынес обвинительное заключение после инцидента, произошедшего в Прокопьевске 21 марта текущего года. По информации областной прокуратуры, двое братьев 1977 и 1983 года рождения в пьяном угаре напали на собаку, которая жила в их подъезде. Мужчины посчитали, что животное опасно для людей, и забили его топором насмерть.


Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, после чего кадры распространились в Сети.

– Они нанесли животному множество ударов топором, после чего выбросили в мусорный контейнер, находящийся рядом с домом. В результате собака погибла, – сообщили в ведомстве.

Прокопчане стали фигурантами уголовного дела по п. "а, в" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением садистских методов).


Теперь дальнейшую судьбу живодеров решит суд.

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