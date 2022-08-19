Расположение кнопки помощи инвалидам у поликлиники вызвало недоумение кемеровчан

Кемеровчане поделились в социальных сетях видео, на котором запечатлена кнопка вызова персонала в поликлинике №5, расположенной на улице Гагарина. Внимание горожан привлекло то, что кнопка помощи инвалидам находится прямо у двери, к которой ведет лестница. Таким образом, если на прием прибудет пациент на коляске, без помощи он не сможет вызвать персонал.

‒ Почему кнопка вызова персонала перед дверью? А не перед ступеньками? ‒ задались вопросом кемеровчане.

Представители медучреждения в ответ заявили, что во время ремонта крыльца рабочие самовольно изменили расположение кнопки. По словам сотрудников поликлиники, уже сегодня, 19 августа, начались работы по изменению места кнопки вызова персонала для людей с ограниченными возможностями.