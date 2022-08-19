Расположение кнопки помощи инвалидам у поликлиники вызвало недоумение кемеровчан

0
Фото:  

В кузбасской столице горожане пришли в замешательство из-за недоступной для одиноких пациентов с ограниченными возможностями кнопки вызова персонала.

Кемеровчане поделились в социальных сетях видео, на котором запечатлена кнопка вызова персонала в поликлинике №5, расположенной на улице Гагарина. Внимание горожан привлекло то, что кнопка помощи инвалидам находится прямо у двери, к которой ведет лестница. Таким образом, если на прием прибудет пациент на коляске, без помощи он не сможет вызвать персонал.

‒ Почему кнопка вызова персонала перед дверью? А не перед ступеньками? ‒ задались вопросом кемеровчане.

Представители медучреждения в ответ заявили, что во время ремонта крыльца рабочие самовольно изменили расположение кнопки. По словам сотрудников поликлиники, уже сегодня, 19 августа, начались работы по изменению места кнопки вызова персонала для людей с ограниченными возможностями.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39324

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined