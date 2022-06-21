Расписание востребованного маршрута в Кемерове изменится с 1 июля

Согласно официальной информации, с 1 июля 2022 года в расписание маршрута №103 в Кемерове будет внесено изменение. Автобус следует от остановки "Ж/д вокзал" до остановки "село Мозжуха". Теперь от вокзала будет выполняться рейс с отправлением в 20:00.

Пресс-служба администрации Кемерова предоставила следующее расписание маршрута №103:

от ж/д вокзала: 06:00, 07:20, 08:40, 10:50, 12:10, 13:40, 15:00, 16:20, 17:50, 20:00, 21:30* (*рейс до п. Благодатный)

из села Мозжуха: 06:40, 08:00, 09:0, 11:30, 13:00, 14:20, 15:40, 17:00, 18:30, 20:40, 22:30.

Отмечается, что график работы транспорта был изменен по просьбам пассажиров.