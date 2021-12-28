Расписание туристического поезда в Шерегеш изменится из-за новогодних каникул

Туристический поезд "Шерегеш-экспресс" с 30 декабря по 9 января будет курсировать по измененному графику: маршруты транспорт с сообщением Прокопьевск – Новокузнецк – Чугунаш в праздничные каникулы будет выполнять ежедневно. Информацию озвучили представители службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Согласно расписанию, отправление вагонов со станции Прокопьевск назначено на 6:03, а со станции Новокузнецк в 7:03, прибывает в Чугунаш запланировано в 9:56. Там пассажиры должны пересесть в автобусы, которые едут до горы Зеленой и в поселок Шерегеш.

В обратном направлении автобус отправляется в 16:45. Выезд со станции Чугунаш в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:00, прибытие на станцию Прокопьевск – в 22:10.

Стоит отметить, что ранее поезд ходил только по субботам и воскресеньем, но в период новогодних праздников для удобства пассажиров принято решение увеличить число рейсов.