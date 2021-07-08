"Стрижи" пролетят над городами Кемеровской области в рамках празднования 300-летнего юбилея промышленного освоения региона в предстоящую субботу, 10 июля. Представители местной администрации отметили, что местные жители смогут понаблюдать за выступлением летчиков со следующих локаций:

в Ленинске-Кузнецком в 12:10 с площади торжеств им. Мазикина;

в Белове – в 12:14 с Центральной площади;

в Киселевске – в 12:20 с Площади торжеств Красного Камня;

в Прокопьевске – в 12:21 с проспекта Строителей;

в Новокузнецке с 12:25, с площади общественных мероприятий;

в Междуреченске в 12:37, с Весенней площади;

в Кемерове 17:00, с Московской площади, возле ТЦ "Лапландия" и "Магнит", с набережной реки Томь в центре города и со смотровой площадки Соснового бора возле надписи "Кузбасс" на противоположной стороне реки.

Также стоит отметить, что на протяжении часа с 12:00 до 13:00 в пятницу, 9 июня, будет организован

ознакомительный полет в небе над шахтерским краем. Горожане из кузбасской столицы смогут оценить тренировочные трюки авиаторов с 17:00 до 17:40 по местному времени.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что военные самолеты на 300-летний юбилей Кузбасса устроят шоу в небе.