Расписание поездов в Кузбассе изменится из-за ремонта железной дороги

В последнем сообщении "Кузбасс-пригород" указано, что расписание поездов изменится на десять дней.

Так, с 13 по 22 июня поезд №6284 из Тайги будет отправляться на 8 минут позже, чем обычно, а его прибытие задержится на 16 минут. Вместе с тем отъезд электрички №6297 задержится на две минуты, а остановка на станции города Тайги произойдет на 5 минут позднее. Также в этих числах небольшие изменения произойдут в рейсах:

№6298 сообщением Тайга – Мариинск, отправление в 20:31 (на 7 минут раньше), прибытие в 23:22 (без изменения);

№6285 сообщением Мариинск – Тайга, отправление в 17:30 (без изменений), прибытие в 20:09 (на 3 минуты позже).

С 14 по 23 июля изменят маршрут следующие рейсы: №6284 сообщением Тайга – Мариинск, отправление в 6:28 (на 8 минут позже), прибытие в 9:15 (на 16 минут позже) и №6297 сообщением Мариинск – Тайга, отправление в 5:46 (задержка в 2 минуты), а прибытие в 8:25 (на 5 минут позже).