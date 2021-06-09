Расписание пассажирского транспорта изменится в Кемерове на два дня

Пресс-служба администрации города предоставила обновленное расписание четырех автобусов, по которому они будут курсировать два дня.

Так, транспорт изменит движение 11 июня с 15.00 до 17.30 и 12 июня с 10.00 до 14.00. Речь идет о маршрутах № 170э, 171э, 172э, 173э. Отмечается, что следовать автобусы будут следующим образом:

При движении из жилого района Лесная Поляна: через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу;

В направлении движения в жилой район Лесная Поляна – без изменения.

Ранее редакция Avokado сообщала, что вода полилась на пассажиров междугороднего автобуса в Кузбассе.