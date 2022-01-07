Расписание одного из кемеровских автобусов изменилось

Накануне, 6 января, в Кемерове изменилось расписание автобуса, следующего по маршруту №51. Теперь, несмотря на праздники, рейсы по данному маршруту будут осуществляться по графику буднего дня. Об этом сообщили в городском УЕЗТУ.

– МБУ "УЕЗТУ" информирует, что с 6 января текущего года автобусный маршрут №51 работает по расписанию буднего дня, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, что накануне на обозначенный маршрут вышли 13 муниципальных автобусов. Данная мера связана со срывами рейсов частными перевозчиками.