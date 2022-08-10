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Расписание нескольких пригородных поездов изменится в Кузбассе

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Специалисты предупредили о новом графике работы железнодорожного транспорта, курсирующего по Кемеровской области.

Согласно данным Западно-Сибирской железной дороги, в ближайшие дни несколько пригородных поездов в Кузбассе станут ходить по новому расписанию. Отклонение от привычного графика работы составит от двух до 29 минут.


Так, с 13 по 30 августа текущего года поезд №6059 сообщением Ахпун – Новокузнецк, будет отправляться без изменений – в 04:12, а прибытие сдвинется на пять минут, и запланировано на 07:01.


При этом большинство поездов с 13 по 22 августа 2022 года будут ходить следующим образом:

  • №6881 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 08:48 (+24 минуты), прибытие в 10:43 (+29 минут);
  • №6882 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 05:31 (без
    изменений), прибытие в 07:09 (+2 минуты);
  • №6885 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 10:28
    (без изменений), прибытие в 12:09 (+5 минут);
  • №6886 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 08:14 (без
    изменений), прибытие в 09:54 (+2 минуты);
  • №6890 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 14:25
    (без изменений), прибытие в 16:20 (+2 минуты), ездит каждый день, кроме вторника и четверга;
  • №6890 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 14:42
    (без изменений), прибытие в 16:20 (+2 минуты), выходит во вторник и четверг;
  • №6891 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 17:31 (+5 минут), прибытие в 19:11 (без изменений);
  • №6893 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 20:25
    (без изменений), прибытие в 22:21 (+5 минут);
  • №6894 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 17:13
    (без изменений), прибытие в 19:52 (+2 минуты);
  • №6895 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 05:11 (без
    изменений), прибытие в 5:51 (+5 минут).

Расписание было скорректировано из-за ремонта путей на перегоне Томусинская – Кийзак. Специалисты призвали кузбассовцев обратить внимание на изменения и тщательно планировать свои поездки.

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