Расписание нескольких пригородных поездов изменится в Кузбассе

Согласно данным Западно-Сибирской железной дороги, в ближайшие дни несколько пригородных поездов в Кузбассе станут ходить по новому расписанию. Отклонение от привычного графика работы составит от двух до 29 минут.

Так, с 13 по 30 августа текущего года поезд №6059 сообщением Ахпун – Новокузнецк, будет отправляться без изменений – в 04:12, а прибытие сдвинется на пять минут, и запланировано на 07:01.

При этом большинство поездов с 13 по 22 августа 2022 года будут ходить следующим образом:

№6881 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 08:48 (+24 минуты), прибытие в 10:43 (+29 минут);

№6882 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 05:31 (без

изменений), прибытие в 07:09 (+2 минуты);

изменений), прибытие в 07:09 (+2 минуты); №6885 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 10:28

(без изменений), прибытие в 12:09 (+5 минут);

(без изменений), прибытие в 12:09 (+5 минут); №6886 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 08:14 (без

изменений), прибытие в 09:54 (+2 минуты);

изменений), прибытие в 09:54 (+2 минуты); №6890 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 14:25

(без изменений), прибытие в 16:20 (+2 минуты), ездит каждый день, кроме вторника и четверга;

(без изменений), прибытие в 16:20 (+2 минуты), ездит каждый день, кроме вторника и четверга; №6890 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 14:42

(без изменений), прибытие в 16:20 (+2 минуты), выходит во вторник и четверг;

(без изменений), прибытие в 16:20 (+2 минуты), выходит во вторник и четверг; №6891 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 17:31 (+5 минут), прибытие в 19:11 (без изменений);

№6893 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 20:25

(без изменений), прибытие в 22:21 (+5 минут);

(без изменений), прибытие в 22:21 (+5 минут); №6894 сообщением Новокузнецк – Междуреченск-город, отправление в 17:13

(без изменений), прибытие в 19:52 (+2 минуты);

(без изменений), прибытие в 19:52 (+2 минуты); №6895 сообщением Междуреченск-город – Новокузнецк, отправление в 05:11 (без

изменений), прибытие в 5:51 (+5 минут).

Расписание было скорректировано из-за ремонта путей на перегоне Томусинская – Кийзак. Специалисты призвали кузбассовцев обратить внимание на изменения и тщательно планировать свои поездки.